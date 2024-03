Estudantes conheceram todo desenvolvimento do Aedes aegypti, da fase embrionária até o inseto adulto - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 13/03/2024 15:36

Barra Mansa - Como parte das ações de prevenção à dengue, a Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e de Educação (SME), está promovendo palestras para alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é mostrar aos estudantes todo o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, desde sua fase mais embrionária até chegar à fase adulta. A primeira unidade de ensino que recebeu orientações foi a Escola Municipal Comendador Geraldo Ozório Rodrigues, localizada no bairro Vila Coringa. Nesta quarta-feira (13), no Parque Natural Municipal de Saudade, estudantes do 3° e 4o ano participaram da ação que contou ainda com avaliação microscópica e trilha ecológica.

A gerente de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, destacou a importância do encontro com os estudantes. "Estamos muito felizes em receber a visita da Escola Municipal Geraldo Ozório em nosso parque. É fundamental que os alunos, desde novos, conheçam mais sobre meio ambiente e saibam como podemos trabalhar juntos no combate ao Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, além da zika, chikungunya e febre amarela. Agradeço a todos os envolvidos que ajudaram para que esse evento acontecesse, como o pessoal da Secretaria de Educação e também da Vigilância Ambiental", disse.

As palestras desta quarta-feira foram realizadas pela professora do Grupo Técnico de Educação Ambiental (GTEA) da Secretaria de Educação, Renata Mazza, e pela agente de endemias e responsável pelo Programa de Saúde em Educação Vigilância Ambiental, Carla Bertges.

“O objetivo principal dessa parceria é fazer com que os alunos obtenham informações importantes a respeito do ciclo de vida do Aedes, dos riscos que representam à saúde pública e das ações necessárias à eliminação dos focos de proliferação do mosquito. Dessa forma estarão preparados para disseminarem em seus lares esse conhecimento”, disse Renata.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, comentou sobre as ações que devem acontecer nos próximos dias e também ressaltou como o Parque de Saudade é um espaço rico para a visitação acadêmica.

“Estamos conversando com alunos das escolas públicas, pois essas crianças serão multiplicadoras junto às suas famílias e à população. Desta forma elas podem conhecer mais sobre as larvas, a reprodução do Aedes aegypti, o mal que eles trazem às pessoas. Uma outra questão é valorizar o espaço do Parque de Saudade, um ambiente puro, com muito verde. Teremos outras escolas passando por aqui e existe também a possibilidade de instituições particulares participarem dessa mesma programação”, disse o secretário.