Secretaria de Saúde promove neste sábado (16), o Dia D de Coleta de Preventivo nas unidades de saúde do municípioDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/03/2024 16:28

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vai promover, neste sábado (16), o Dia D de Coleta de Preventivo em todas as unidades de saúde do município. A ação faz parte da campanha Março Lilás, que visa à conscientização e combate ao câncer de colo de útero.

Além da coleta de preventivo (exame para detectar alterações nas células do colo do útero), serão realizados testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites B e C), atualização de cartão de vacina e pesagem de crianças beneficiárias do programa Bolsa Família.



O horário de atendimento varia de acordo com a unidade de saúde da localidade – nas Unidades de Saúde da Família (USF) será das 8h às 16h, enquanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) será das 8h às 12h. A paciente deverá apresentar documento de identidade e cartão do SUS.



SERVIÇO:



Dia D de Coleta de Preventivo



Data: 16/03 (sábado)



Locais:

- Unidades de Saúde da Família (USF) - das 8h às 16h

- Unidades Básicas de Saúde (UBS) - das 8h às 12h