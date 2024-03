Contribuintes que optarem por quitar o débito em cota única terão o desconto de 30% - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 14/03/2024 16:17

Barra Mansa - Buscando facilitar e garantir agilidade na quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Prefeitura de Barra Mansa está oferecendo aos contribuintes mais uma opção de pagamento, via Pix. Além disso, os contribuintes que optarem por quitar o débito em cota única terão o desconto de 30% (ou de 15% em caso de parcelamento). Para garantir esses benefícios, o pagamento deverá ser feito até o dia 28 de março; já as demais parcelas deverão ser pagas até o 15º dia de cada mês.

As guias de pagamento já estão disponíveis e podem ser acessadas por meio do site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br). Basta clicar no ícone do IPTU, que está em destaque na página, preencher com os dados necessários e emitir o documento.

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos, reforçou que o município conta com o maior desconto nacional e, a cada ano, busca facilitar as formas de pagamento para os contribuintes. “Estamos sempre em busca de meios para facilitar a vida dos nossos contribuintes, oferecendo ótimas condições para a quitação do IPTU. Nossa expectativa é de que a arrecadação de 2024 gire em torno de R$ 33 milhões, valor que será revertido em muitas melhorias para o município”, frisou o secretário.

Ramos ainda informou que o contribuinte que tiver alguma dúvida ou dificuldade para a realização do procedimento online pode buscar o atendimento no saguão da Prefeitura, durante os dias úteis, das 8h às 16h. Outra forma de contato é através dos telefones (24) 2106-3422 e 2106-3447, além do e-mail: ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br.