Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos recebeu serviço de prevenção e combate ao Aedes aegyptiDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/03/2024 16:36

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, promoveu a passagem do carro fumacê por mais áreas do município. Os cemitérios de Floriano e Centro receberam o serviço de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. Outra área contemplada foi a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), localizada na Rua Oscar da Silva Marins, no Centro.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, frisou que a passagem do Fumacê nos locais é de extrema importância, sobretudo neste momento que o país vive. "Na pasta de Assistência, bem como nos cemitérios, temos muitos funcionários e um fluxo grande de pessoas que entram e saem, recebendo atendimento, visitando túmulos de seus entes queridos. É muito importante que esses locais estejam higienizados e sem condições para a reprodução do mosquito", disse.

Fanuel ainda destacou como todos devem manter os cuidados em suas propriedades e na comunidade como um todo. "Cada um de nós pode e deve agir junto nessa campanha contra a dengue. O prefeito Rodrigo Drable tem trabalhado muito, assim como a Pasta da Saúde, nos prestando todo o suporte para que juntos eliminemos os focos do mosquito. É fundamental a colaboração dos moradores", frisou o secretário.