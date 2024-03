Salas têm impressão 3D, computadores, notebooks, telas interativas e kits novos de robótica - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 15/03/2024 18:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira (15), a inauguração dos laboratórios de TecnoMaker em quatro unidades da rede pública de ensino do município: Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Ciep 054 – Professora Maria José Machado de Carvalho e Colégio Municipal Washington Luiz.

A primeira escola a ganhar o novo equipamento foi o Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova. Na unidade, a sala recebeu o nome da professora Maria Lusia de Resende Melchiades, que é ex-diretora do colégio e já foi também secretária de Educação e superintendente da Fundação Educacional de Barra Mansa (Febam).

“Essa escola é muito importante na minha vida e me recordo de bons momentos aqui ao lado dos professores, orientadores e alunos. Tudo que pude fazer por essa unidade eu fiz e hoje vejo que ela está cada dia melhor. Parabenizo toda a equipe, pois eles fazem da educação um grande momento na vida dos nossos alunos. Estou feliz em estar aqui, por receber esta homenagem em vida e, quando precisarem de mim, podem me chamar”, disse Lusia.

Além da sala de TecnoMaker, o Colégio Paulo Basílio em breve será uma escola vocacionada em tecnologia. “Esses espaços que entregamos hoje vão proporcionar experiências educacionais inovadoras para os nossos alunos. Essa unidade da Vila Nova será uma referência em tecnologia, pois todas as salas terão telas interativas, substituindo os antigos quadros negros. Além disso, para esta escola nós firmamos uma parceria com o Governo do Estado, através de um polo tecnológico da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), para a construção do laboratório de tecnologia. Essa escola será um marco para a educação de Barra Mansa”, disse o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

Logo em seguida, foi a vez dos alunos do Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, receberem o novo espaço. A sala da unidade recebe o nome da professora e ex-diretora do colégio, Ivete Gama de Oliveira, que hoje atua como diretora da Escola Municipal Marcello Drable, no Ano Bom.

“Eu me sinto muito honrada por ter meu nome nesta sala tão importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Passei 15 anos nesta escola, de 2000 a 2015, e nossa antiga sede funcionava onde fica o Shopping Popular, na Rua Rio Branco, e participei da construção deste prédio, fiscalizando junto com os pais cada tijolo colocado. Depois desse período eu me aposentei e, a pedido do prefeito Rodrigo, voltei para assumir a direção do Colégio Marcello Drable. Hoje é um dia muito feliz pra mim. Eu saí dessa escola, mas ela nunca saiu de mim” disse Ivete.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima agradeceu o carinho e a dedicação de todos os integrantes e envolvidos na implantação das salas. “Esse é o diferencial e o complemento que nossas crianças e adolescentes precisam para uma formação de qualidade. Nós tínhamos projetos de robótica e de informática e hoje nós temos o programa TecnoMaker. O objetivo é proporcionar para os nossos alunos uma educação mais completa, com todas as oportunidades, informações e experiências possíveis. A implementação dessas salas e laboratórios é essencial para levar um aprendizado e um conhecimento único que farão a diferença no mercado de trabalho e no futuro desses jovens”, destacou Fátima.

No início da tarde, a equipe seguiu para o Ciep 054 – Professora Maria José Machado de Carvalho, no bairro Vila Maria, onde a sala recebeu o nome da professora Alyne Lúcia da Silva Casalli.

“Sou professora aqui há 10 anos, onde comecei a minha carreira no magistério e onde pretendo me aposentar. Tenho o hábito de dizer que a melhor escola é a pública, pois nela temos os melhores professores e a maior diversidade de alunos. Esse novo laboratório é uma conquista muito importante. Quando a escola pública recebe um investimento de fato, o resultado do nosso trabalho chega muito melhor. Estou muito feliz com essa sala”, afirmou.

O assessor de projetos especiais e ex-secretário de Educação, Marcus Vinicius Pires de Barros, falou sobre o programa das salas TecnoMaker. “Hoje nós estamos entregando quatro unidades, de um total de oito. Em Barra Mansa nós já tínhamos um trabalho em longo prazo com robótica, então a gente implantou salas específicas com impressão 3D, computadores, notebooks, telas interativas e kits novos de robótica, ou seja, um espaço para uma comunicação e aprendizado diferenciado. A ideia é levar essa experiência para todas as nossas crianças”, apontou.

A quarta unidade a receber o espaço foi o Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade. A sala recebeu o nome da professora Janine Teixeira, que faleceu em janeiro deste ano. “Ela era uma professora muito dedicada, dinâmica e sempre em busca de inovações para as suas aulas. Ela não se prendia à sala de aula e essa novidade era muito esperada por ela, mas infelizmente não foi possível e, com isso, nós resolvemos homenageá-la”, explicou a diretora da escola, Géssika Belan.

O secretário de Governo de Barra Mansa, Luiz Furlani, destacou a relevância dos equipamentos para o desenvolvimento educacional do município. “Essas salas são muito importantes para a formação dos estudantes de Barra Mansa. As ferramentas oferecidas despertam o interesse e a curiosidade dos nossos jovens, além de incentivá-los na busca de um futuro e de novos horizontes no mercado de trabalho”, destacou Furlani.

As inaugurações desta sexta-feira foram acompanhadas pela equipe da Secretaria de Educação, pelo secretário de Governo, Luiz Furlani, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel, pela vereadora licenciada Cristina Magno e pelos vereadores Waltinho da Ambulância, Giuliano Meneghin e Marquinhos Pitombeira.