Cemitério está passando por diversas outras melhorias, como a ampliação das gavetasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 15/03/2024 18:09

Barra Mansa - Para garantir mais conforto aos que sepultam seus entes queridos, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está criando um convênio com a Cruz Vermelha, no qual haverá a contratação de técnicos em enfermagem estagiários, para atuar em casos de emergência ocorridos durante velórios e sepultamentos. Essa iniciativa irá permitir o atendimento imediato às pessoas que tiverem algum tipo de indisposição.

Além disso, o cemitério está passando por diversas outras melhorias, como por exemplo, a ampliação das gavetas. A previsão é que em até 40 dias mais 190 sejam entregues. O prédio administrativo também será reformado e modernizado e as capelas receberão aparelhos de ar-condicionado.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, já houve uma primeira reunião com a equipe da diretoria da Cruz Vermelha de Barra Mansa e, na segunda-feira (18), o ofício será encaminhado para a instituição. "Lidar com um momento de dor não é fácil para ninguém. Oferecer o máximo de conforto é uma das iniciativas que visam tornar esse momento menos difícil. Com a vinda dos estudantes de enfermagem garantiremos os atendimentos emergenciais e, se preciso, acionaremos a equipe do Samu para que eles façam a locomoção para uma unidade hospitalar", explicou.

Fanuel ainda falou sobre um fator que tem preocupado muito a população: a dengue. "Essa semana recebemos o serviço do fumacê e os agentes de endemias para vasculhar toda área do cemitério. Além disso, estamos removendo os vasos que podem se tornar criadouros do mosquito", disse o secretário.