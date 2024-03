Uma cartilha com os direitos básicos do consumidor foi entregue à população, com diversas informações - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/03/2024 18:38

Barra Mansa - O Procon de Barra Mansa, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil de Barra Mansa (OAB–BM) e com o curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma ação de orientação na Praça da Matriz, no Centro, em alusão ao Dia do Consumidor.



Uma cartilha com os direitos básicos do consumidor foi entregue à população, com diversas informações como: conceitos importantes; dicas para consumir de forma consciente e responsável; superendividamento; comércio eletrônico; dicas básicas para não cair em golpes; privacidade e proteção de dados pessoais nas relações de consumo; prazos para reclamações; além de como e onde reclamar pelos direitos violados.

Segundo o gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Fonseca, alertar e informar a população sobre esses assuntos é muito importante. “Hoje, no Dia do Consumidor, nós estamos na rua para atender os consumidores, tirar dúvidas e fazer alertas sobre os golpes e todas as situações relacionadas com o direito do consumidor. É um prazer muito grande estar aqui fazendo essa parceria com a Comissão de Direito do Consumidor da OAB e com a UBM, para que possamos atender o consumidor da melhor forma possível”, disse.

O coordenador do curso de Direito da UBM, Thiago Modesto, falou um pouco mais sobre as ações que foram ofertadas. “Os alunos, a partir do sexto período, estiveram aqui para ajudar a fazer esses atendimentos, além de encaminhamentos tanto para o próprio Procon quanto para o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica do UBM, que pode atender esses consumidores”, frisou.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Barra Mansa, Douglas Maia, enalteceu a ação em conjunto com o Procon e a importância do órgão para a população. “Essa parceria já é de longa data e em todo mês do consumidor a gente tenta fazer alguns eventos em prol da comunidade. “Esse atendimento ao público aqui na Praça da Matriz é um exemplo disso, sempre com uma repercussão extremamente positiva”, afirmou.