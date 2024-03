Ação foi realizada nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 16/03/2024 18:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou neste sábado (16), o Dia D de Coleta de Preventivo, em alusão à campanha Março Lilás – mês de prevenção e combate ao câncer de colo de útero. A ação foi realizada nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).



Além da coleta de preventivo, que é o exame para detectar alterações nas células do colo do útero, foram realizados testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites B e C), atualização de cartão de vacina e pesagem de crianças beneficiárias do programa Bolsa Família.

A enfermeira Rafaela Carvalho falou da importância e dos benefícios da ação para as mulheres. "O Dia D de Coleta de Preventivo é uma iniciativa importante para atender aquelas mulheres que possuem dificuldade para comparecer nas unidades de saúde durante a semana. Com a oferta do serviço no sábado, todas conseguem realizar esse exame tão importante para o diagnóstico de câncer no colo do útero. Além disso, é possível solicitar exames de mamografia e realizar testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis . Cuidar da saúde é, sem dúvida, um ato de amor consigo mesma”, frisou.



A paciente de 38 anos, Fernanda Amorim, elogiou o atendimento que recebeu. “O Dia D é uma iniciativa muito importante da prefeitura, a questão da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Fui muito bem atendida no postinho aqui do Monte Cristo e só tenho a agradecer por esse cuidado conosco, mulheres, e com a população”, disse a moradora.