Segundo as informações da PM, operação retomada nesta sexta-feira apreendeu drogas na Vila DelgadoDivulgação/PMERJ

Publicado 15/03/2024 19:20

Barra Mansa - Policiais militares do 28° Batalhão da PM deram continuidade, nesta sexta-feira (15), à operação iniciada ontem, após supostos criminosos terem incendiado um ônibus, na Rua Dário Aragão, no bairro Estamparia - área central de Barra Mansa - na noite de quarta-feira (13), em represália à prisão de dois suspeitos de tráfico, no bairro Barbará.

Segundo as informações da Polícia Militar, a operação foi retomada por volta das 5h desta sexta-feira, em locais estratégicos como a Rua Eduardo Junqueira (Centro), Vila Delgado (Ano Bom), Roberto Silveira e Bom Pastor (Lazaredo). Contando com um veículo blindado, a ação teve como finalidade a captura de criminosos, além da apreensão de drogas e armas utilizadas em atividades criminosas.

Durante a operação, foram realizadas apreensões na Vila Delgado, resultado de um serviço de inteligência e estratégia desenvolvido pela PM. No total, foram apreendidos 133 pinos de cocaína; oito trouxinhas de haxixe; 15 pedras de crack; 67 tiras de maconha; seis celulares; além de material para endolação (embalagem) de drogas.

O material apreendido foi encaminhado à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para o registro da ocorrência. Ninguém foi preso.