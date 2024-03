Animal foi encontrado caído, desnutrido e desidratado, mas após atendimento veterinário, se restabeleceu - Divulgação/CCS PMBM

Animal foi encontrado caído, desnutrido e desidratado, mas após atendimento veterinário, se restabeleceuDivulgação/CCS PMBM

Publicado 18/03/2024 17:18

Barra Mansa - Na manhã deste domingo (17), agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa apreenderam um cavalo em situação de maus-tratos no bairro Roselândia. O animal foi encontrado caído ao solo com sinais de desnutrição e desidratação, segundo veterinário da Vigilância em Saúde Ambiental. Após atendimento, o animal conseguiu se levantar e foi apreendido, estando sob cuidados veterinários no Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real.

A Guarda Ambiental enfatiza que proprietários de animais domésticos e silvestres legalizados devem sempre mantê-los em condições adequadas: com água e alimentação farta, em local que ofereça abrigo contra intempéries climáticas e dentro dos limites da propriedade.



Em caso de descumprimento do disposto na Lei Municipal de Proteção Animal (4.330/2014), o responsável estará sujeito à sanção de multa e apreensão, bem como demais previstas na legislação. Denúncias podem ser feitas através do telefone: (24) 2106-3406.