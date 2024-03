Ação é realizada desde fevereiro e contempla 57 escolas cadastradas no programa - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio do Programa Saúde nas Escolas (PSE), atendendo aos critérios do Ministério da Saúde e da Educação do estado, está realizando diversas ações nas unidades escolares, com foco no controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. A iniciativa tem o objetivo de levar para os alunos informações sobre como evitar a proliferação do mosquito e quais os cuidados devem se tornar rotinas nas residências. A ação é realizada desde fevereiro e contemplará as 57 escolas cadastradas no programa.

De acordo com a coordenadora do PSE, Vivian Gomes, essa iniciativa nas escolas tem uma grande importância, pois os estudantes são os maiores propagadores da mensagem. “Os alunos estão sempre engajados nas iniciativas que levamos para as salas de aula. Vamos seguir com esse trabalho até alcançar todas as unidades. Acreditamos que essa ação irá contribuir com o controle da transmissão da dengue em Barra Mansa”, disse.

Vivian ainda falou sobre a dinâmica da iniciativa. “Buscamos oferecer um momento que vai além do informativo. Obviamente falamos sobre os riscos e os índices de casos, mas buscamos fazer isso de modo mais leve e descontraído e que gere o interesse no aluno de propagar os cuidados em suas casas e na vizinhança”, completou a coordenadora.