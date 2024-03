Objetivo principal fortalecer e fomentar o setor artesanal no município e região - Arquivo/CCS PMBM

Objetivo principal fortalecer e fomentar o setor artesanal no município e regiãoArquivo/CCS PMBM

Publicado 18/03/2024 20:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realiza nesta terça e quarta-feira (19 e 20), o I Fórum Municipal de Artesanato. O evento, que vai reunir professores renomados e diversos parceiros estratégicos, tem como objetivo principal fortalecer e fomentar o setor artesanal no município e região.

De acordo com a gerente de turismo do município, Bhella Santos, a data do evento foi escolhida para marcar as comemorações do Dia do Artesão (19 de março).

“Teremos uma variedade de atividades, com destaque para uma grande programação no Sesc, no dia 19, das 8h às 18h, e uma feira de artesanato no coração da cidade, na Praça da Matriz de São Sebastião, no dia 20, das 9h às 16h. Além de trazer professores reconhecidos nacionalmente para compartilhar suas experiências e técnicas em palestras, workshops e mesas-redondas, nós estaremos homenageando a categoria”, disse Bhella.

O Fórum contará com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Turismo (Setur RJ), através do secretário Gustavo Tutuca, realizando cadastramento e entrega da Carteira Nacional de Artesão. Também estarão presentes o Sebrae, o Sicomércio, o Sesc, o Senac e outros parceiros estratégicos que irão discutir estratégias para oferecer suporte adicional aos artesãos e empreendedores locais, incluindo, orientação técnica e programas de capacitação.

“O evento será uma oportunidade única para networking, permitindo que os participantes estabeleçam conexões valiosas com outros profissionais do setor, potenciais clientes e parceiros comerciais”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (19)

- 07h às 8h: Credenciamento

- 8h30 às 9h: Abertura do evento com a presença do prefeito e demais autoridades

- 9h às 10h:

Teatro Sesc: Palestra "Rede de enfrentamento e proteção à violência contra a mulher", com Liviane Martins Lima (CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher)

Tenda área externa: Palestra "Instagram Como Ferramenta de Vendas", com Renata Barcelos Araujo

- 10h às 11h:

Teatro Sesc: Sebrae Motivacional - palestra "Criatividade Empreendedora", com Cocco Barçante

Tenda área externa: "Secagem da fibra de bananeira", com Verinha artesã

- 11h às 12h:

Teatro Sesc: Palestra "Boas Práticas para Alimentos Artesanais", com Antonielle Moura Consultora de Alimentos

Tenda área externa: Oficina Acrilex, com Regina Lopes

- 12h às 13h: Pausa para almoço (cantina oferecerá preço promocional - R$12)

- 13h às 14h:

Teatro Sesc: Palestra "Carteira Nacional de Artesão", com Cecel Vasconcelos

Tenda área externa: Oficina Acrilex, com Regina Lopes

- 14h às 15h:

Teatro Sesc: Palestra "Praticando o Autocuidado: A Importância do Empoderamento Feminino para Cuidar da Própria Saúde Mental", com Stephane Alves Landim - Psicóloga da Equipe NASF - AB

Tenda área externa: "Oficina de produção de artesanato com fibra de bananeira", com Verinha artesã

- 15h às 16h:

Teatro Sesc: Palestra "Fomentando o Artesanato Local: Necessidades e Expectativas dos Artesãos Municipais" (obs.: importante a participação dos artesãos, com Cocco Barçante)

Tenda área externa: Oficina Acrilex, com Regina Lopes

- 16h às 16h30:

Teatro Sesc: Palestra "Apresentação do Edital Mãos Criativas – Moldando Talentos no Artesanato Brasileiro", com Cristiana Oliveira Lima

Tenda área externa: "Oficina Técnica em Pirografia", com Adriana Rossi

- 16h30 às 17h30:

Teatro Sesc: Palestra "Comer fora de casa de maneira saudável", com Fernanda Braz Rabello - Nutricionista Equipe NASF AB / Secretaria de Saúde

Tenda área externa: "Oficina de Tie Dye para iniciantes", com Di Nascimento

Quarta-feira (20)

Feira de Artesanato

- 9h às 16h

Local: Praça da Matriz de São Sebastião, Centro