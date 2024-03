Aulas foram suspensas, à tarde e noite em todas as escolas da rede municipal de ensino nesta sexta (22) - Arquivo

Publicado 22/03/2024 15:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, informou que em razão da previsão do aumento significativo do volume das chuvas a partir das 12h, suspendeu as aulas do período da tarde e noite em todas as escolas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (22), inclusive aquelas que funcionam em período integral (creches e escolas de tempo integral). As escolas irão finalizar seu funcionamento às 11h da manhã, visando garantir a segurança dos alunos e profissionais.