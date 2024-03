Ação foi realizada em dois turnos (manhã e tarde), no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/03/2024 18:35

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou, nesta quinta-feira (21), o curso de formação continuada ‘Gestão Escolar Municipal: O Desafio para a Excelência’, conduzido pela pedagoga Aldjane Prata e a psicopedagoga e educadora emocional Fabiana do Nascimento de Oliveira. A ação foi realizada em dois turnos (manhã e tarde), no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, envolvendo cerca de 140 diretores e orientadores pedagógicos da rede municipal de ensino, com o objetivo de abordar a resolução e diminuição dos problemas no âmbito da gestão escolar. A formação terá duração de seis meses, com módulos espaçados.

Aldjane Prata destacou que o encontro representa uma oportunidade para orientar as lideranças das unidades escolares, mostrando como a inteligência emocional é um fator determinante para o melhor atendimento aos alunos e seus responsáveis, assim como para o bom funcionamento do trabalho com toda a equipe.

“Para a vivência na escola os diretores precisam se sentir seguros para tomar decisões diante de situações de emergência, bem como nas que fazem parte do cotidiano. Essa formação engloba vários temas, evidenciando como a inteligência emocional é extremamente importante no dia a dia das escolas. Nós abordamos temas que vão desde a legislação que envolve o trabalho direto do diretor até ações como educação antirracista, cyberbullying e o cumprimento do Estatuto da Criança do Adolescente”, informou.

A vice-prefeita e secretária de Educação do município, Fátima Lima, enfatizou a necessidade de discussão dos conteúdos apresentados durante a formação. “O curso é um apanhado de técnicas e conhecimentos para dar segurança ao diretor para agir na escola, visto que muitas vezes os profissionais ficam vulneráveis por conta da internet, através de mensagens e filmagens. Essa capacitação tem como foco dar condições aos diretores para gerir com tranquilidade”, frisou Fátima.