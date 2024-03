Ações foram organizadas pela USF Pró-Saúde, na Estamparia, com foco em hipertensos e diabéticos - Divulgação/CCS PMBM

Ações foram organizadas pela USF Pró-Saúde, na Estamparia, com foco em hipertensos e diabéticosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 22/03/2024 19:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na manhã desta sexta-feira (22), uma programação variada com ações abertas ao público, com foco nos pacientes hipertensos e diabéticos. As atividades foram organizadas pela USF (Unidade de Saúde da Família) Pró-Saúde e tiveram início às 8h, na Igreja Católica Cristo Libertador, localizada na Rua Pedro Paulino, no bairro Estamparia.



A programação incluiu orientações sobre hipertensão e diabetes, verificação de pressão arterial e glicose, atualização de cadastro, agendamento de consultas e atendimento de enfermagem.



De acordo com a enfermeira e gerente da unidade de saúde USF Pró-Saúde, Lucia Avelino Maciel, as ações são essenciais para tirar as dúvidas dos pacientes que precisam de um atendimento especial.

“São ações de captação, voltadas para pacientes cadastrados na unidade. No mês de fevereiro nós realizamos a mesma ação no Morro do Cruzeiro e estamos levando para outras áreas. O nosso principal objetivo é captar e chamar esses pacientes para a ação, agendar consultas, prestar atendimentos à população, além de levar orientações e explicações acerca de doenças crônicas. Contamos sempre com a parceria e auxílio da Agente Comunitária de Saúde (ACS), Karine Dinelli, responsável pela atualização dos cadastros dos usuários”, frisou Lucia.



Para outras informações, a USF Pró-Saúde, localizada no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), pode ser contatada pelos seguintes telefones: (24) 3512-0610 e (24) 3325-0282.