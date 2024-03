Vigilância em Saúde Ambiental capacitou atiradores do Tiro de Guerra (TG) sobre a dengue - Paulo Dimas/CCS PMBM

Vigilância em Saúde Ambiental capacitou atiradores do Tiro de Guerra (TG) sobre a denguePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 25/03/2024 18:29

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, realizou junto aos atiradores do Tiro de Guerra (TG) uma capacitação sobre a dengue, na manhã desta segunda-feira (25),. A atividade foi realizada na sede do órgão, no Parque da Cidade.



A qualificação foi um pedido da Vigilância ao TG, com o intuito de capacitar os atiradores para que possam se tornar agentes de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor do vírus da dengue - além de zika, chikungunya e febre amarela urbana.

Rodrigo Henrique Cortes, agente de controle de endemias e coordenador do Programa Municipal de Combate às Arboviroses, explicou que na orientação foram passadas informaçõe sobre a dengue, as formas de reprodução do mosquito e como evitar a sua proliferação.

“O trabalho de limpeza começará no Parque da Cidade, onde fica o Tiro de Guerra, seguindo para as linhas de trem, onde muitas pessoas fazem descarte inadequado de lixo. Esse trabalho contará com a importante contribuição de nossos atiradores para o recolhimento do material”, disse Rodrigo, ressaltando que toda a população deve fazer sua parte para combater a proliferação do mosquito, como evitar deixar locais com água parada.

O chefe de Instrução do Tiro de Guerra, 1º Sargento Alex Costa de Moraes, destacou a importância da capacitação para os jovens atiradores e como eles poderão ajudar no combate ao Aedes aegypti. “Todos nós somos agentes de prevenção no combate à dengue, portanto, capacitar os jovens atiradores para identificar possíveis focos de proliferação no Parque da Cidade e em outras áreas permite que tenhamos condições de diminuir a transmissão do vírus e manter a dengue sob controle no município”, informou.