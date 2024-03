Atividade foi para alunos da rede municipal de ensino e contou com a participação do Inea - Felipe Vieira/CCS PMBM

Atividade foi para alunos da rede municipal de ensino e contou com a participação do IneaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 25/03/2024 20:21

Barra Mansa - A Gerência de Educação Ambiental de Barra Mansa, que integra a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em parceria com a Pasta de Educação (SME), desenvolveu nesta segunda-feira (25), uma programação especial em alusão ao Dia do Engenheiro Hídrico. A atividade foi voltada para para alunos da rede municipal de ensino e contou com a participação especial do ‘Projeto Limpa Rio Comunidades’, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que promoveu uma dinâmica sobre a importância da preservação das matas ciliares.

A programação incluiu uma roda de conversa no Corredor Cultural, seguida de uma caminhada ecológica no Calçadão do Rio Paraíba do Sul até a Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, além de palestras do engenheiro hídrico Caio Herman, com o tema ‘Importância do Rio Paraíba do Sul’, levando experimentos e assoreamento para aproximadamente 30 alunos do 8° ano do Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI).

Segundo Caio, o evento proporcionou uma excelente oportunidade para aprofundar os conhecimentos sobre os rios que atravessam nosso município. “Além de promover conscientização sobre a importância dos recursos hídricos e sua conservação, vale destacar a importância do engenheiro hídrico nesse trabalho de preservação e gestão", disse.

A engenheira ambiental e responsável pela Educação Ambiental do município, Maiara Oliveira Sá, destacou que o Dia do Engenheiro Hídrico é comemorado juntamente com o Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em março de 1992.

“Essa data foi escolhida para destacar a importância da água e promover a conscientização sobre a necessidade da preservação dos rios, em especial o nosso Paraíba do Sul. O intuito do evento foi ensinar os alunos de forma lúdica, através de atividades, sobre como cuidar dos patrimônios naturais que temos em nossa cidade, a importância que eles têm para nossa vida e para o meio ambiente em que vivemos”, destacou Maiara.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, frisou que o Rio Paraíba do Sul é um patrimônio importante da região. “Essa atividade já vem contemplando o mês de março com o Dia Internacional das Florestas, Dia Mundial da Água, e hoje o Dia do Engenheiro Hídrico. É muito importante tanto para as crianças quanto para a nossa sociedade, para valorizarmos o que temos de patrimônio em nossa cidade. A ideia também é que os alunos tenham um olhar mais cuidadoso para esse tesouro que temos em nosso município, que é o Rio Paraíba”, disse Beleza.

A coordenadora socioambiental do Limpa Rio Comunidade, do Inea, Kelly Vidal, falou mais sobre o trabalho que o programa realiza. “Nós viemos para atuar na área da limpeza das margens dos rios da região Sul Fluminense e, além desse trabalho, nós atuamos na parte da educação ambiental, levando rodas de conversa para a população, nas escolas, nos Cras, nas associações de moradores. É importante frisar também como é essencial o trabalho de conservação das matas ciliares. Hoje nós estamos levando todos esses assuntos através de dinâmicas e experimentos sobre educação ambiental para jovens e crianças”, ressaltou.

Capacitação

Já na tarde desta segunda-feira (25), foi realizada capacitação para as diretoras e os demais responsáveis pelas Escolas Socioambientais de Barra Mansa. A apresentação foi ministrada pelo engenheiro hídrico Caio Herman, no auditório do Parque de Saudade.

Durante o evento foram entregues 15 exemplares do livro 'Atlas – Da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul', cujo conteúdo será trabalhado pelas escolas no dia a dia com os alunos. Representantes do Inea também estiveram presentes na capacitação.