Segundo a PM, local serviria como ponto de armazenamento de drogas do tráfico - Divulgação/PMERJ

Segundo a PM, local serviria como ponto de armazenamento de drogas do tráficoDivulgação/PMERJ

Publicado 26/03/2024 17:13

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam nesta segunda-feira (25) uma grande quantidade de drogas no bairro Estamparia, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o local serviria como ponto de armazenamento de drogas do tráfico.

Na operação, os PMs apreenderam 2.495 pinos de cocaína; uma balança de precisão; cinco rádios comunicadores com base carregadora; farto material para endolação (embalagem de drogas). Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa).