Cerca de 16 mil estudantes da rede municipal serão beneficiados com a entrega dos uniformesFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 26/03/2024 18:29

Barra Mansa - Na tarde desta terça-feira (26), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, deu início à entrega dos uniformes escolares para estudantes da rede pública municipal de ensino. Os primeiros alunos a receber o kit foram das escolas municipais Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre, e Humberto Quinto Chiesse, no Boa Sorte. Estiveram presentes a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima; os secretários de Governo, Luiz Furlani, e de Esporte, Bruno Oliveira; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; e o vereador Pissula.

Cerca de 16 mil estudantes da rede municipal serão beneficiados com a entrega dos uniformes. Os kits para cada aluno consistem em duas camisas de manga curta, camisa sem manga, bermuda, calça (jeans ou microfibra leve de acordo com o segmento), dois pares de meia, um par de tênis e casaco. Nas próximas semanas serão entregues os uniformes para as crianças das creches e o kit de material escolar.

Drable destacou a importância do novo conjunto, sobretudo para o inverno deste ano. “A previsão é de que o frio seja mais rigoroso neste ano. Pensando nisso, produzimos um casaco que seja quente o suficiente para que ninguém sinta os efeitos do tempo. Além disso, o uniforme serve como forma de identificação do aluno”, ressaltou o prefeito.

A vice-prefeita e secretária municipal de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, demonstrou alegria em poder entregar o kit para os alunos. “Ficamos muito felizes de proporcionar isso a eles. Nós estamos entregando uniformes da melhor qualidade ", disse Fátima.

De acordo com o secretário de Governo, Luiz Furlani, o momento é muito aguardado pelos estudantes. “Todos os anos os alunos ficam muito ansiosos por essa novidade. Entregar algo de qualidade e que vai proporcionar um bem-estar maior no dia a dia escolar é muito importante”, disse Furlani.

Um dos beneficiados pela entrega dos uniformes foi o aluno Luiz Felipe, da Escola Padre Anchieta, que agradeceu ao prefeito. “Todos nós alunos estamos muito agradecidos por esse presente. Nós amamos os uniformes”, disse.