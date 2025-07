O evento foi realizado na Plenária da Câmara Municipal - Foto: Paulo Dimas

Publicado 24/07/2025 16:35

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Tutelar, promoveu, nesta quarta-feira (23), uma roda de conversa em comemoração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O evento foi realizado na Plenária da Câmara Municipal e reuniu autoridades do poder público, profissionais da rede de apoio e representantes da sociedade civil.

Com o tema “O ECA e seus 35 anos: Avanços e Desafios”, a atividade teve como objetivo promover reflexões sobre a trajetória da legislação, seus impactos na proteção da infância e juventude e os desafios ainda enfrentados no contexto atual.

Estiveram presentes a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; a secretária de Habitação, Fátima Lima; membros da mesa diretora do Conselho Tutelar; vereadores; além de representantes de entidades e organizações que atuam na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Durante a abertura, a vice-prefeita Luciana Alves ressaltou a importância do ECA como instrumento de transformação social, ao consolidar garantias fundamentais e fortalecer políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Luciana também chamou atenção para os desafios enfrentados pelas crianças em situação de vulnerabilidade e compartilhou um caso recente de violência contra uma adolescente com múltiplas deficiências como exemplo da necessidade urgente de ampliar os cuidados e fortalecer a rede de proteção.

"Nosso compromisso é assegurar um ambiente de paz, escuta e proteção às nossas crianças. Esse é um dever coletivo que exige sensibilidade, ação e união entre os poderes públicos e a sociedade", destacou Luciana.

O subsecretário de Assistência Social, William Alves, reforçou a importância de investir na infância como caminho para o desenvolvimento social e coletivo. "Precisamos enxergar a criança e o adolescente não apenas como o futuro, mas como o presente da nossa sociedade. O que plantamos hoje é o que colheremos amanhã como nação. Se não cuidarmos agora, com políticas públicas eficazes, com empatia e compromisso, seguiremos vendo os mesmos ciclos de exclusão e vulnerabilidade se repetirem. Por isso, encontros como este são fundamentais para fortalecer a rede de proteção e promover mudanças reais. Reforço aqui o trabalho incansável da secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, e o apoio contínuo do prefeito Furlani", concluiu.