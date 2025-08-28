O evento aconteceu no Sest Senat, em Barra Mansa - Foto: Gabriel Borges

O evento aconteceu no Sest Senat, em Barra MansaFoto: Gabriel Borges

Publicado 28/08/2025 14:34

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), realizou nesta quarta-feira (27), no Sest Senat, o Workshop “Vozes de Proteção”, em comemoração aos 19 anos da Lei Maria da Penha. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo, promover trocas de experiências e fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

O Workshop “Vozes de Proteção” também contou com a participação de representantes do CEAM e da Patrulha Maria da Penha, além de profissionais da rede de saúde, assistência e segurança pública, que diariamente atuam no acolhimento das vítimas.

Durante a programação, autoridades ligadas à pauta destacaram a importância da integração entre órgãos públicos, sociedade civil e instituições para o enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher.

A delegada da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), Juliana Montes, ressaltou que a legislação é referência internacional, mas que o trabalho vai além da responsabilização do agressor, destacando também o papel da Delegacia da Mulher no acolhimento às vítimas.

"A Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente como uma das legislações mais completas de proteção às mulheres. Mas ela vai além do aspecto criminal: organiza uma rede que precisa oferecer acolhimento psicológico, jurídico e social, não apenas à vítima, mas também a todo o núcleo familiar, rompendo ciclos de violência e dependência. Nesse contexto, a DEAM tem sido fundamental ao receber a mulher e sua família, oferecendo os aparatos necessários para a escuta qualificada, a orientação jurídica e o encaminhamento às políticas públicas de proteção", afirmou.

O promotor do Ministério Público Regional, Plinio Vinícius Dávila Araújo, destacou que a violência contra a mulher deve ser analisada de forma ampla, considerando também os fatores sociais e econômicos. “A lei deve ser entendida não apenas como punição ao agressor, mas também como suporte à mulher em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes há dependência econômica ou emocional, e é fundamental que a rede esteja preparada para acolher essas mulheres de forma integral. O Ministério Público atua de forma conjunta com toda a rede de proteção, porque entendemos que a violência contra a mulher não pode ser analisada apenas sob o aspecto criminal”, comunicou.

O sargento Wellington da Silva, representante da Patrulha Maria da Penha, compartilhou experiências de palestras educativas voltadas aos autores de violência. “Em nosso trabalho, percebemos resistência dos autores em reconhecer a importância da Lei Maria da Penha. Porém, quando oferecemos palestras educativas e acompanhamento, notamos que apenas uma pequena parcela reincide. Isso mostra que o caminho é o diálogo aliado às medidas legais”, destacou.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Joseane Ricarte, anfitriã do evento, reforçou o papel do município no fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres. "Celebrar os 19 anos da Lei Maria da Penha é reafirmar nosso compromisso de avançar na implementação de políticas públicas efetivas, que garantam mais segurança, acolhimento e oportunidades para todas as mulheres. É fundamental combater a falta de compreensão sobre a gravidade da violência de gênero. A Secretaria de Assistência Social desempenha um papel crucial, articulando uma rede de proteção que oferece serviços como encaminhamento para abrigos, benefícios sociais e auxílio com cestas básicas. Além disso, a Pasta promove rodas de conversa e atividades de apoio", expressou Joseane.

O prefeito Luiz Furlani também marcou presença no workshop. “É muito importante estar em um evento como este no nosso município. Precisamos falar de forma constante da prevenção e do combate à violência contra a mulher. E como prefeito, fico muito feliz de ver mulheres à frente de quatro secretarias municipais. Podem contar sempre com meu apoio para essa pauta”, declarou Furlani.