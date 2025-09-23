A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idadeFoto: Paulo Dimas

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, dá continuidade neste fim de semana à Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A imunização será realizada no sábado (27) e domingo (28), sempre das 8h às 16h, em unidades de saúde e postos móveis distribuídos em diferentes regiões da cidade.
A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade. A orientação é que os tutores levem os animais com guia e focinheira, quando necessário, além de apresentar o comprovante de vacinação anterior, se disponível.
A vacinação antirrábica é considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença grave, de alta letalidade e que pode ser transmitida aos seres humanos. A ação protege os animais e também a população, por isso a campanha foi organizada com ampla programação, contemplando pontos fixos e equipes volantes em bairros estratégicos, para atingir o maior número possível de cães e gatos.
A expectativa é vacinar milhares de animais até o fim da campanha, assegurando a cobertura necessária para manter Barra Mansa livre de casos da doença.

Programação – Sábado, 27 de setembro

Postos Móveis:
•Piteiras (caixa d’água, quadra)
•Vila Principal
•Santa Clara (Cooperativa, Marajoara e Olívia Bruno)
•Jardim Marilú / Rua 12 / Santa Lúcia
•Boa Sorte – Ruas 17, Domingos José Dantas, José Galdino e 19
•Boa Sorte – início da Apae

Unidades de Vacinação:
•PSF Piteiras | Piteiras
•Sirene Boa Sorte | Boa Sorte
•UBS São Luiz | São Luiz
•PSF Roselândia | Roselândia
•Escola Estadual | Roselândia
•PSF Jardim Primavera | Jardim Primavera
•PSF Nova Esperança | Nova Esperança
•PSF Vila Principal | Vila Principal
•PSF Goiabal | Goiabal
•PSF São Pedro | São Pedro
•Clínica Veterinária Municipal | Santa Rosa
•USF Santa Rita de Cássia | Santa Rita de Cássia


Programação – Domingo, 28 de setembro

Postos Móveis:
•Recanto do Sol
•Paraíso de Cima
•Santa Rita da Dutra e Jardim Guanabara
•Assunção e Santa Inês Metalúrgico
•Morada da Granja I e II, São Sebastião
•Residencial Ponte Alta, São Cristóvão e Minerlândia
•Vila Natal, São Carlos e Jardim Guanabara

Unidades de Vacinação:
•PSF Onofre Ruela | Vila Elmira
•UBS São Judas | São Judas
•USF Paraíso de Baixo | Paraíso de Baixo
•USF Boa Vista II | Boa Vista II
•UBS Júlio Caruso | Boa Vista
•Policlínica | Nove de Abril
•UBS Mangueira | Mangueira
•USF Santa Rita de Fátima | Santa Rita da Dutra (Fátima)