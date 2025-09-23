A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade - Foto: Paulo Dimas

A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idadeFoto: Paulo Dimas

Publicado 23/09/2025 12:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, dá continuidade neste fim de semana à Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A imunização será realizada no sábado (27) e domingo (28), sempre das 8h às 16h, em unidades de saúde e postos móveis distribuídos em diferentes regiões da cidade.

A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade. A orientação é que os tutores levem os animais com guia e focinheira, quando necessário, além de apresentar o comprovante de vacinação anterior, se disponível.

A vacinação antirrábica é considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença grave, de alta letalidade e que pode ser transmitida aos seres humanos. A ação protege os animais e também a população, por isso a campanha foi organizada com ampla programação, contemplando pontos fixos e equipes volantes em bairros estratégicos, para atingir o maior número possível de cães e gatos.

A expectativa é vacinar milhares de animais até o fim da campanha, assegurando a cobertura necessária para manter Barra Mansa livre de casos da doença.



Programação – Sábado, 27 de setembro



Postos Móveis:

•Piteiras (caixa d’água, quadra)

•Vila Principal

•Santa Clara (Cooperativa, Marajoara e Olívia Bruno)

•Jardim Marilú / Rua 12 / Santa Lúcia

•Boa Sorte – Ruas 17, Domingos José Dantas, José Galdino e 19

•Boa Sorte – início da Apae



Unidades de Vacinação:

•PSF Piteiras | Piteiras

•Sirene Boa Sorte | Boa Sorte

•UBS São Luiz | São Luiz

•PSF Roselândia | Roselândia

•Escola Estadual | Roselândia

•PSF Jardim Primavera | Jardim Primavera

•PSF Nova Esperança | Nova Esperança

•PSF Vila Principal | Vila Principal

•PSF Goiabal | Goiabal

•PSF São Pedro | São Pedro

•Clínica Veterinária Municipal | Santa Rosa

•USF Santa Rita de Cássia | Santa Rita de Cássia





Programação – Domingo, 28 de setembro



Postos Móveis:

•Recanto do Sol

•Paraíso de Cima

•Santa Rita da Dutra e Jardim Guanabara

•Assunção e Santa Inês Metalúrgico

•Morada da Granja I e II, São Sebastião

•Residencial Ponte Alta, São Cristóvão e Minerlândia

•Vila Natal, São Carlos e Jardim Guanabara



Unidades de Vacinação:

•PSF Onofre Ruela | Vila Elmira

•UBS São Judas | São Judas

•USF Paraíso de Baixo | Paraíso de Baixo

•USF Boa Vista II | Boa Vista II

•UBS Júlio Caruso | Boa Vista

•Policlínica | Nove de Abril

•UBS Mangueira | Mangueira

•USF Santa Rita de Fátima | Santa Rita da Dutra (Fátima)