A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idadeFoto: Paulo Dimas
Programação – Sábado, 27 de setembro
Postos Móveis:
•Piteiras (caixa d’água, quadra)
•Vila Principal
•Santa Clara (Cooperativa, Marajoara e Olívia Bruno)
•Jardim Marilú / Rua 12 / Santa Lúcia
•Boa Sorte – Ruas 17, Domingos José Dantas, José Galdino e 19
•Boa Sorte – início da Apae
Unidades de Vacinação:
•PSF Piteiras | Piteiras
•Sirene Boa Sorte | Boa Sorte
•UBS São Luiz | São Luiz
•PSF Roselândia | Roselândia
•Escola Estadual | Roselândia
•PSF Jardim Primavera | Jardim Primavera
•PSF Nova Esperança | Nova Esperança
•PSF Vila Principal | Vila Principal
•PSF Goiabal | Goiabal
•PSF São Pedro | São Pedro
•Clínica Veterinária Municipal | Santa Rosa
•USF Santa Rita de Cássia | Santa Rita de Cássia
Programação – Domingo, 28 de setembro
Postos Móveis:
•Recanto do Sol
•Paraíso de Cima
•Santa Rita da Dutra e Jardim Guanabara
•Assunção e Santa Inês Metalúrgico
•Morada da Granja I e II, São Sebastião
•Residencial Ponte Alta, São Cristóvão e Minerlândia
•Vila Natal, São Carlos e Jardim Guanabara
Unidades de Vacinação:
•PSF Onofre Ruela | Vila Elmira
•UBS São Judas | São Judas
•USF Paraíso de Baixo | Paraíso de Baixo
•USF Boa Vista II | Boa Vista II
•UBS Júlio Caruso | Boa Vista
•Policlínica | Nove de Abril
•UBS Mangueira | Mangueira
•USF Santa Rita de Fátima | Santa Rita da Dutra (Fátima)
