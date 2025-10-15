A medida permitirá que o colégio sirva de local de treinamento, garimpando talentos para o municípioFoto: Gabriel Borges
Prefeitura de Barra Mansa e Colégio Verbo Divino firmam parceria para formar equipes esportivas
Acordo de Cooperação Técnica estimulará a prática de diversas modalidades envolvendo crianças e adolescentes de 12 a 17 anos
Prefeitura de Barra Mansa e Colégio Verbo Divino firmam parceria para formar equipes esportivas
Acordo de Cooperação Técnica estimulará a prática de diversas modalidades envolvendo crianças e adolescentes de 12 a 17 anos
Conexão Global chega à Região Leste neste sábado com diversos serviços gratuitos
Evento oferece atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica e documentação civil
Saae-BM reforça abastecimento com moderno equipamento de distribuição de água
Investimento de R$ 150 mil na principal estação de tratamento da cidade faz parte do pacote de anúncios preparado pela Prefeitura em comemoração aos 193 anos de Barra Mansa
Barra Mansa está com inscrições abertas para candidatos ao Conselho Fiscal da Previdência Municipal
Servidores ativos e inativos podem se inscrever até 21 de outubro para concorrer às vagas do órgão fiscalizador do Regime Próprio de Previdência
Moradores de Barra Mansa contam com facilidade para atualizar informações de seus imóveis
Para se aproximar ainda mais da população e estimular o processo, equipe da Secretaria de Finanças irá visitar diferentes bairros em breve
Hemonúcleo de Barra Mansa reforça necessidade de novas doações
Tipos sanguíneos O-, O+, B-, B+, AB- e A- encontram-se com estoque baixo atualmente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.