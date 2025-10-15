A medida permitirá que o colégio sirva de local de treinamento, garimpando talentos para o município - Foto: Gabriel Borges

Publicado 15/10/2025 08:57

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 14, o prefeito Luiz Furlani recebeu em seu gabinete a equipe diretiva do Colégio Verbo Divino para firmar um Acordo de Cooperação Técnica com a instituição. A medida permitirá que o colégio sirva de local de treinamento, garimpando talentos para o município. Serão realizadas atividades esportivas (futsal, vôlei feminino, handebol e natação), para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

Participaram do encontro o secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira; a diretora pedagógica do Colégio Verbo Divino, Flávia Real, que também é ciclista e representa o município em competições nacionais; e o diretor administrativo, Fernando Chaves.

Na ocasião, Furlani destacou a importância do trabalho em conjunto e ressaltou a transformação que o esporte gera na vida do cidadão. “Com essa parceria junto ao Colégio Verbo Divino, poderemos somar forças para lapidar os nossos jovens, crianças e adolescentes para o futuro. O esporte é um vetor de transformação na vida desses pequenos, que são uma benção em nossa cidade”, disse o prefeito.

O secretário de Esporte, Mário Jorge, falou sobre as ações que serão promovidas na escola em união com as equipes da SMJEL. “Por meio desse acordo, poderemos avançar e formar times fortes para representar nosso município. Temos o objetivo de criar equipes com talentos que possam agregar e, posteriormente, eles podem até receber bolsas na unidade e conciliarem os estudos com a prática esportiva”, frisou.

Flávia Real, diretora pedagógica do Verbo Divino, agradeceu o olhar diferenciado que o governo tem com o esporte, destacando ainda a expectativa com a parceria. “O Verbo tem uma veia no esporte, com tradição de desenvolver equipes fortes. Por meio dessa união com a prefeitura, ficamos entusiasmados com a adesão de muitas pessoas. Nossa expectativa é positiva e acreditamos no esporte”, comunicou.

Os alunos/atletas selecionados para os treinamentos serão captados dos núcleos esportivos existentes no município.