O objetivo é transformar o local em um espaço mais bonito, seguro e funcionalFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 11:49

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), realiza uma ampla revitalização na saída da ponte que dá acesso aos bairros Boa Sorte, São Luiz e Nova Esperança. O trecho, de grande movimento, também é ligação direta com a Rodovia Presidente Dutra, sendo um dos principais pontos de entrada e saída da cidade. As intervenções incluem a recuperação do asfalto, construção de novas calçadas e de um canteiro, iluminação, gramado e mesas com cadeiras de jardim. O objetivo é transformar o local em um espaço mais bonito, seguro e funcional, valorizando tanto a mobilidade quanto a paisagem urbana.

O secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, destacou que os serviços acontecem para Barra Mansa desenvolver cada vez mais. “Atendendo à determinação do prefeito Furlani, estamos trabalhando fortemente na revitalização de diversas áreas da cidade, em especial nas entradas do município. Esse trabalho busca oferecer mais segurança, qualificando a iluminação nas localidades, revitalizando as calçadas, dentre outras melhorias. Barra Mansa merece cuidado e ser motivo de orgulho para todos que vivem e frequentam a nossa cidade”, destacou Fanuel.

Paralelamente aos trabalhos da SMMU, o programa Limpa Rio - uma parceria entre o Governo do Estado, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Prefeitura - também está atuando na localidade. As equipes trabalham no trecho do Rio Barra Mansa, que corta os bairros, realizando limpeza do leito e desassoreamento para melhorar o escoamento das águas e reduzir o risco de enchentes no período de chuvas.

O Limpa Rio é um programa estadual voltado à manutenção e recuperação de rios e córregos, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e a segurança das populações ribeirinhas.