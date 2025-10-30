O objetivo é transformar o local em um espaço mais bonito, seguro e funcionalFoto: Divulgação
Saída da ponte que liga os bairros Boa Sorte, São Luiz e Nova Esperança é revitalizada
Ações da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa incluem melhorias no asfaltamento, novas calçadas, canteiro, iluminação e jardinagem
Prefeito Furlani inaugura a primeira creche do bairro Vista Alegre
Unidade que leva o nome de Nicolina Firmina Reis poderá atender até 200 crianças
Prefeito Furlani entrega reforma da gare da Estação Ferroviária
Espaço histórico no centro da cidade passou por um processo de revitalização que incluiu nova pintura, melhorias estruturais e ambientação mais acolhedora
Secretaria de Esporte de Barra Mansa promove encontro com membros do futebol de base para alinhar competições
Reunião contou com a presença do secretário Mário Jorge e o presidente da Liga Barra-Mansense de Desportos, Thiago Campbell
Barra Mansa abre inscrições para a 2ª edição do Circuito Rural de Mountain Bike nesta sexta-feira
Evento acontece no dia 16 de novembro, no distrito de Nossa Senhora do Amparo; inscrições são gratuitas
Furlani anuncia obra para melhorar a mobilidade urbana em Barra Mansa
Requalificação conta com canalização de trecho do Córrego Cotiara, mão dupla na travessa da Casa Flor e área de lazer, no Centro
