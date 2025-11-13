A largada aconteceu na sede do Tiro de Guerra, situado no Parque da Cidade - Foto: Yuri Melo

Publicado 13/11/2025 17:05

Barra Mansa - O Tiro de Guerra de Barra Mansa (TG 01-016), em parceria com as secretarias de Esporte e Ordem Pública, realizou a primeira edição da ‘Tiro de Guerra Night Run’ - uma corrida noturna que movimentou as ruas do Centro na quarta-feira (12). Além de promover a saúde e a integração de centenas de pessoas, o evento teve um caráter solidário: a inscrição foi feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

A largada aconteceu na sede do Tiro de Guerra, situado no Parque da Cidade, contou com uma corrida de 5km e uma caminhada de 3km, os participantes que fizeram o percurso completo foram até a Praça da Liberdade Kids e retornaram ao Parque. A iniciativa buscou não apenas incentivar a prática esportiva, mas também fortalecer o vínculo entre a comunidade e o Tiro de Guerra, reforçando valores como disciplina, união e solidariedade.

O Chefe de Instrução do TG, sargento Wagner Bernardo Carmo, destacou a importância da corrida e elogiou todos os participantes. “Foi uma grande satisfação ver a população abraçando essa ideia. Cada corredor que participou ajudou a abrilhantar o evento e demonstrou o verdadeiro espírito de cidadania e solidariedade”, afirmou o sargento.

O corredor Bernardo Carrera, de 16 anos e morador do bairro Roberto Silveira, elogiou o evento, acrescentando ainda a mudança de vida que teve após iniciar a corrida. “Corro há três meses e de lá pra cá já percebi uma melhoria na minha vida, me apaixonei pela corrida. Jogo bola mas agora vou focar mais nesse novo esporte. Achei muito maneiro esse evento, aquela Avenida Roosevelt que fizeram ficou muito boa para praticar atividades físicas, parabéns aos organizadores desta iniciativa”.

Segundo os organizadores novas edições podem acontecer nos próximos anos, consolidando o evento no calendário esportivo de Barra Mansa.