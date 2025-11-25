As intervenções têm como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a populaçãoFoto: Leandro Tavares
Secretaria de Manutenção Urbana promove diversas melhorias na área de acesso à Ponte dos Arcos
Trabalhos executados nesta terça-feira, no Centro, incluem limpeza, retirada de terra e pintura na parte inferior da ponte
Clínica Veterinária de Barra Mansa já realizou mais de 2.100 castrações em 2025
Prefeitura atua diretamente na prevenção do abandono, no controle populacional e na promoção da saúde dos pets
Barra Mansa amplia vacinação antirrábica nos distritos rurais
Ação da Secretaria Municipal de Saúde visa reforçar a imunização de cães e gatos
Inscrições abertas para o maior evento de crossfit do Sul do Estado em Barra Mansa
R94 Challenge 2025 acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Parque da Cidade, e contará com disputas e atrações esportivas
Horto Municipal de Barra Mansa já doou mais de 10 mil mudas de árvores nativas em 2025
Trabalho fortalece a arborização em áreas urbanas e degradadas, reafirmando o compromisso com a preservação ambiental no município
’1º Chopp Fest BM – Corrida do Chopp’ reúne grande público no Centro
Com apoio da Prefeitura, evento realizado neste domingo teve percurso de 5,5 km, praça de alimentação e show musical
