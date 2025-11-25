As intervenções têm como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população - Foto: Leandro Tavares

Publicado 25/11/2025 15:59

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 25, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, está realizando diversas melhorias na área de acesso à Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, no Centro. As intervenções têm como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população e todos que circulam pelo local.

Entre as ações já iniciadas está a limpeza geral da área, etapa fundamental para o levantamento da rampa que conecta a entrada da ponte para as pessoas que seguem em direção ao bairro Ano Bom e à saída utilizada pelas pessoas que vêm para o Centro. Essa adequação vai permitir um deslocamento mais confortável e acessível, facilitando o ir e vir diário da população.

Além dessas melhorias estruturais, a Secretaria vai realizar o plantio de grama em todo o entorno, contribuindo para tornar o local mais agradável, visualmente bonito e ambientalmente preservado. A revitalização requalifica o espaço próximo à ponte, reforçando o compromisso com a manutenção urbana e com o bem-estar dos cidadãos.

O coordenador geral da SMMU, João Machado, detalhou mais a respeito dos serviços. “Estamos limpando toda a área ali antes de subir para a ponte. Vamos levantar uma rampa com o objetivo de melhorar a acessibilidade das pessoas, realizando toda a requalificação do espaço onde também vamos plantar grama. Em breve esse local marcante para Barra Mansa vai ficar ainda mais belo”, frisou.

O secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, pontuou a importância dos trabalhos. “Essas iniciativas são muito importantes para que nossa cidade seja cada vez melhor, qualificando o acesso a um dos cartões-postais de Barra Mansa que é a Ponte dos Arcos. Agradecemos o empenho das equipes da SMMU, e a confiança do prefeito Luiz Furlani, que nos dá todo suporte e se preocupa com o melhor para o cidadão barra-mansense”, destacou.