Prefeito Luiz Furlani destaca parceria com Ministério dos Transportes, DNIT e VLI como marco para o desenvolvimento da cidadeFoto: Gabriel Borges

Publicado 18/12/2025 15:41

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, participou na manhã desta quinta-feira (18), da entrega oficial de mais uma etapa das obras de transposição ferroviária no município. Trata-se da implantação de 830 metros de novo ramal ferroviário, integrando ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A intervenção é fruto de uma parceria entre a administração municipal, a VLI – Companhia de Soluções Logísticas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Ministério dos Transportes, representando um importante avanço na última etapa das obras do Pátio de Manobras.

Representando o Governo Federal, esteve presente na entrega da empresa VLI - que aconteceu à margem do novo ramal ferroviário, no bairro Barbará - o diretor de Outorgas Ferroviárias do Ministério dos Transportes, Hélio Roberto Silva de Souza. Ele destacou a participação do prefeito para que as obras do Pátio de Manobras, iniciadas há 18 anos, pudessem avançar.

"Nem todos acreditavam que seria possível avançarmos com a rapidez que as coisas aconteceram este ano, pois eram muitas dificuldades e pessoas envolvidas. Mas nós fomos guiados por aquilo que Guimarães Rosa diz: “O que a vida quer da gente é coragem”. Se a gente não tem coragem pra fazer, a gente não consegue avançar. E se não tivesse o prefeito Furlani, nada disso estaria acontecendo. Ele foi movimentando todo mundo até resolver a questão. Deus o abençoou e estamos conseguindo entregar algo histórico para a cidade. Então, eu queria aqui dizer sobre a nossa satisfação de estarmos vivenciando este evento histórico… A população agradece e as pessoas recebem da cidade a mobilidade tão esperada", destacou Hélio.

O prefeito Luiz Furlani também ressaltou a importância da união entre os entes públicos e a iniciativa privada para a concretização de mais uma etapa das obras. “Estamos falando de uma intervenção que impacta diretamente o dia a dia da população, trazendo mais segurança, organização do trânsito e abrindo caminho para o crescimento urbano planejado de Barra Mansa. Essa entrega é resultado de diálogo, planejamento e parceria. Nossa cidade está bonita, o Natal está acontecendo, graças às obras de readequação ferroviária”, destacou o prefeito, agradecendo o apoio e a celeridade de todos os envolvidos nos trabalhos.

Representando a VLI, a gerente de Operações, Bárbara Schaefer, ressaltou que “a entrega das obras de transposição ferroviária, aliadas às demais transformações que estão sendo promovidas pelo poder público, reafirmam consistentemente o compromisso da VLI em contribuir para que a região tenha sua infraestrutura readequada e, com isso, atender aos melhores interesses da comunidade local em termos de mobilidade urbana”.

O evento contou com a presença de outros representantes da empresa, entre eles o gerente institucional José Osvaldo Cruz e a supervisora de Relacionamento Institucional e Governamental, Léia Oliveira.

Pelo DNIT, participaram o diretor Elói Ângelo Palma Filho; o superintendente Robson Loures; e o coordenador-geral de obras ferroviárias, Jean Trevizolo. O Governo do Estado do Rio de Janeiro foi representado pelo subsecretário Rodrigo Drable.

Também participaram o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Ordem Pública, Daniel Abreu; entre outros representantes do governo municipal.