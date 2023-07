Quadrilha Renascer em apresentação na Inocentes de Belford Roxo - Divulgação / Andys Manhães

Belford Roxo - A quadra da Inocentes de Belford Roxo virou um grande arraiá nas noites dos dois últimos finais de semana, com a apresentação de dezenas de quadrilhas juninas, nos estilos Rosa e Salão, na categoria adulta, no circuito classificatório da Liga Cultural das Quadrilhas e Arraiás do Estado do Rio de Janeiro (Liquabaferj).“Valorizar nossa cultura é um dos objetivos da Inocentes de Belford Roxo, estando nossa quadra de ensaios aberta para quem quer divulgar a Cultura Brasileira. Foi muito emocionante ver nossa casa cheia com quadrilhas trazendo temas, danças e figurinos bonitos. Fizemos uma grande festa e agradeço ao presidente da Liquabaferj, Henrique Silva pela parceria conosco , que vem dando certo ”, disse o vice-presidente de Eventos e Projetos da Inocentes, Icaro Ribeiro.A grande final que reunirá as vencedoras de cada circuito será no dia 13 de agosto, no Haras Soares, Xerém, em Duque de Caxias. “Mais uma vez agradeço ao presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes e a todos os segmentos da agremiação, por nos ajudarem a manter viva nossa tradição. E convido a todos os quadrilheiros para a final em agosto”, falou o presidente da Liquabaferj, Henrique Silva.Durante o Torneio de Ensaios realizado em abril, na Inocentes, a Quadrilha Gonzagão do Pavilhão sagrou-se campeã e será a participante carioca da competição brasileira – Nacional , que será realizada em Brazlândia, no Distrito Federal, nos dias 28, 29 e 30 de julho, pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (Conaqj).