A previsão da Águas do Rio é que a distribuição de água tratada seja normalizada, de forma gradativa, após a execução do serviço, previsto para ser concluído até o final do diaReprodução

Publicado 06/08/2023 13:34

Belford Roxo - A Águas do Rio interrompe o fornecimento de água em cinco de bairros de Belford Roxo, nesta segunda-feira (07/08), para a substituição de um registro de água para melhoria no sistema de abastecimento no Parque Fluminense, em Duque de Caxias. Por conta do serviço, alguns bairros de Belford Roxo (Barro Vermelho, Santa Amélia, São Bernardo, Bom Pastor e Retiro Feliz) e de Duque de Caxias, terão impacto no abastecimento de água.

Regiões afetadas:

Belford Roxo: Barro Vermelho, Santa Amélia, São Bernardo, Bom Pastor e Retiro Feliz.

Duque de Caxias: Parque Fluminense e Parque Muísa.

A previsão é que a distribuição de água tratada nas regiões afetadas seja normalizada, de forma gradativa, após a execução do serviço, previsto para ser concluído até o final do dia. A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a manter a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento.