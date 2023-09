A ocorrência policial com o preso, armas e dinheiro foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 23/09/2023 16:19

Belford Roxo – Um miliciano que fazia extorsões de comerciantes nos bairros Apolo 11 e Parque dos Ferreiras, em Belford Roxo, foi preso no início da manhã deste sábado (23), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).



Com o preso, os agentes apreenderam: 01 revólver calibre 38; 01 réplica de pistola; 06 munições intactas de calibre 38; R$ 350 reais; 01 telefone celular; 01 automóvel (Astra).



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).