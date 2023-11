O festival Literário e Cultural teve ainda a apresentação de palhaços para animar a criançada - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 06/11/2023 18:28

Belford Roxo - Inspirando, educando e unindo a comunidade. A manhã desta segunda-feira (06) foi marcada pela abertura do Festival Literário da Baixada Fluminense (FLIC-Baixada), em frente à sede da Prefeitura de Belford Roxo, no bairro São Bernardo. A deputada federal e primeira-dama Daniela Carneiro participou da cerimônia de abertura, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



O evento é gratuito e acontece até o dia 10 de novembro, com o patrocínio da Light e do Governo do Estado do Rio, através da Secretaria Estadual de Esporte e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A realização é da Four X Entertainment com o apoio da Prefeitura de Belford Roxo.

A deputada federal Daniela Carneiro destacou a importância do Festival Literário e Cultural Rafael Barreto/PMBR



No primeiro dia de festival, centenas de crianças e funcionários da rede municipal de ensino assistiram à contação de histórias “O Reino do Sim” de Thais Aquino. Durante a tarde foram realizadas muitas atividades como oficinas de slime, um painel sobre Empreendedorismo e uma roda de conversa com a escritora com deficiência auditiva e especialista em inclusão, Jeans Liza.



Alunos da rede municipal participaram da Flic e se divertiram com diversas atrações Rafael Barreto/PMBR



Festival inédito no município



Superintendente pedagógico, Vitor Almeida, deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro prestigiaram o evento Rafael Barreto/PMBR



A professora e moradora do Jardim Redentor, Cátia do Sacramento, 45 anos, se divertiu nas apresentações com a filha Alice, de 3 anos. “Faço sempre o possível para inseri-la desde pequena em atividades interativas e lúdicas que ajudam no desenvolvimento”, contou Cátia. “Acho muito interessante proporcionar essa vivência para os alunos. Será uma semana de muito aprendizado”, completou a educadora infantil da escola Tia Aline Matriz, Thaysa Rúbia.

A professora e moradora do Jardim Redentor, Cátia do Sacramento, se divertiu nas apresentações com a filha Alice Rafael Barreto/PMBR