Belford Roxo e Zinzane fizeram um jogo bastante equilibrado na Ilha do Governador - William Davoli / SEBR

Publicado 27/11/2023 10:59

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou em 0 a 0 com o Zinzane, neste domingo (26), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca da Série B2. Invicto na competição, os belforroxenses por terem feito a melhor da campanha e conquistado a Taça Maracanã (turno), garantem vaga na final com novo empate e o acesso para a Série B1 no jogo de volta.



"Enfrentamos uma excelente equipe que tem bons jogadores, foi crescendo na competição e o melhor investimento financeiro. Mas, nós temos uma equipe muito forte e valente cheia de talentos, montamos uma estratégia de jogo diferente, não sofremos gols e estamos com a vantagem de apenas com o empate no próximo jogo sermos campeões da B2", disse o técnico Hermes Junior.

O técnico Hermes Junior destacou a importância do resultado, visando o jogo da volta na casa do Belford Roxo William Davoli / SEBR

O presidente do Nova Iguaçu Futebol Clube, Jânio Moraes, prestigiou o time coirmão da Baixada Fluminense, parabenizando o dirigente Reginaldo Gomes pela boa campanha.

O segundo jogo da semifinal na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), será no próximo domingo (03), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo.

O presidente do Nova Iguaçu FC, Jânio Moraes (D), prestigiou o jogo do coirmão da Baixada Fluminense William Davoli / SEBR