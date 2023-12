Os jogadores do Belford Roxo no último treinamento antes do confronto decisivo contra o Zinzane - Willian Davoli / SEBR

Os jogadores do Belford Roxo no último treinamento antes do confronto decisivo contra o ZinzaneWillian Davoli / SEBR

Publicado 02/12/2023 16:46

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo vai pra cima do Zinzane, neste domingo (03), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Série B2, precisando apenas de um empate para garantir vaga na final da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), e o acesso para a Série B1, em 2024.

“Nosso time está preparado, treinamos incansavelmente durante toda a semana, sabemos que esse é o jogo da nossa vida, pois o adversário tem seus valores. Mas estamos com fome de vitória . E em nossa casa contamos com a nossa torcida, que tenho certeza que comparecerá em massa para nos incentivar”, disse o técnico Hermes Júnior.

O técnico Hermes Júnior (boné) comandando o último treino no Estádio Nélio Gomes Willian Davoli / SEBR



O Belzão fez a melhor campanha na primeira fase da competição, conquistando a Taça Maracanã, com 25 pontos, sendo sete vitórias e quatro empates. No jogo de ida das semifinais contra o Zinzane, na última semana, o placar foi 0 a 0. Novo empate, leva os belforroxenses para a final pela melhor campanha no turno.



A diretoria do clube, junto aos patrocinadores, estará liberando ingressos gratuitos aos 400 primeiros torcedores belforroxenses que chegarem ao estádio, entre 13h e 14h. Após esse horário, o ingresso custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O Belzão fez a melhor campanha na primeira fase da competição, conquistando a Taça Maracanã, com 25 pontos, sendo sete vitórias e quatro empates. No jogo de ida das semifinais contra o Zinzane, na última semana, o placar foi 0 a 0. Novo empate, leva os belforroxenses para a final pela melhor campanha no turno.A diretoria do clube, junto aos patrocinadores, estará liberando ingressos gratuitos aos 400 primeiros torcedores belforroxenses que chegarem ao estádio, entre 13h e 14h. Após esse horário, o ingresso custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).