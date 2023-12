Wellington Mata dos Santos na chegada a 54ª DP suspeito de ter matado a esposa - Reprodução

Publicado 08/12/2023 10:48 | Atualizado 08/12/2023 10:52

Belford Roxo – Uma mulher, Sheila da Silva, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa na Rua Caramuru, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, nesta quinta-feira (07). Segundo policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), Wellington Mata dos Santos, de 31 anos, acionou os agentes alegando que a esposa tinha passado mal dentro da residência.

Uma testemunha encontrou Sheila morta e acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher nua e com sinais de estrangulamento. Já Wellington Mata dos Santos, apresentava marcas de arranhões no corpo, principalmente no pescoço.



Wellington foi conduzido preso para o registro policial na 54ª DP (Belford Roxo) pelos policiais militares do 39º BPM. A testemunha que acionou a PM também será ouvida pelos policiais civis.

A residência foi isolada pela Polícia Civil para a realização da perícia.