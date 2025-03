"Popeye" é considerado o chefe do tráfico de drogas das comunidades Caixa D'Água, Vila Pauline e Santa Marta - Reprodução / Disque Denúncia

Publicado 25/03/2025 23:45 | Atualizado 25/03/2025 23:52

Belford Roxo – O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), publicou nesta terça-feira (25), em suas redes sociais, o cartaz de procurado do Disque-Denúncia do traficante conhecido pelo apelido de “Popeye”, considerado o chefe do tráfico de drogas das comunidades Caixa D´água, Vila Pauline e Santa Marta, em Belford Roxo.



O Chefe do Executivo belforroxense destacou a importância dos moradores que tiverem informações sobre o criminoso, que entre em contato de forma anônima com o Disque Denúncia (2253-1177) ou para Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no número de telefone: (21) 98596-7132.

O prefeito Márcio Canella inclusive criou recentemente um canal de comunicação para que a população realize denúncias através do “Linha Direta com o Canella” no número de whatsapp: (21) 99022-4444.