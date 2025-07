O secretário de Ação Comunitária, Dudu Canella, está acompanhando as obras de infraestrutura - PMBR

Publicado 23/07/2025 21:44 | Atualizado 23/07/2025 22:02

Belford Roxo - Obras de infraestrutura urbana estão sendo realizadas na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo. Nesta quarta-feira (23), as equipes estiveram na altura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque dos Ferreiras e o Lote XV, realizando a construção de calçadas e meios-fios com piso e cimento.

A iniciativa oferece mais acessibilidade aos belforroxenses e comerciantes da região em uma das principais vias do município, que liga o Centro ao Lote XV.



“Essa obra vai melhorar o acesso dos clientes na loja. O prefeito Canella está trabalhando bem. Houve uma mudança considerável em relação às obras da cidade e em todos os bairros”, disse Lucas Nogueira Farias, ao lado de Joelma de Lima Almeida, que trabalham em uma loja de roupas, na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do Vasco.



As atividades da Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, em parceria com o Governo do Estado, melhoram a infraestrutura urbana, proporcionando vias mais seguras e acessíveis para os moradores.

Joelma de Lima (D) destacou que as obras de infraestrutura melhoraram a mobilidade e a segurança PMBR

“Além da melhor acessibilidade para clientes e pedestres, merece os parabéns o prefeito pela questão da Segurança Pública, que reduziu muito os assaltos aqui na região”, disse Joelma de Lima.