A Estrada Doutor Farrula, uma das mais importantes do município, está sendo toda recuperada - Divulgação

A Estrada Doutor Farrula, uma das mais importantes do município, está sendo toda recuperadaDivulgação

Publicado 14/10/2025 17:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo e o Governo do Estado seguem realizando obras de recapeamento no bairro Xavantes e colocação de novo asfalto entre os bairros Heliópolis e Nova Aurora. - A Prefeitura de Belford Roxo e o Governo do Estado seguem realizandodeno bairro Xavantes e colocação deentre os bairros Heliópolis e Nova Aurora.

As equipes realizaram obras de recapeamento na Rua Berquió, no Xavantes, aplicando novas camadas de asfalto em trechos da rua que apresentavam imperfeições e buracos para restaurar e melhorar a condição da via.

Na tradicional Estrada Doutor Farrula, que liga os bairros Heliópolis à Nova Aurora, os profissionais colocaram um novo asfalto na via, recuperando a pavimentação asfáltica, melhorando a situação da via, umas das mais importantes do município por onde trafegam linhas de ônibus e grande circulação de moradores.

As ações contaram com o acompanhamento do secretário municipal de Ação Comunitária, Dudu Canella. “Asfalto novo chegando para dar mais qualidade de vida para todas as famílias da nossa cidade. Estamos melhorando a mobilidade urbana e dando mais segurança aos motoristas e pedestres com a colocação do novo asfalto”, destacou o secretário.