Bom Jardim adere ao RJ Digital - Divulgação

Bom Jardim adere ao RJ DigitalDivulgação

Publicado 04/07/2023 17:41

Na última sexta-feira, 30/06, em Miguel Pereira, a vice-prefeita Simone Capozia representou Bom Jardim no evento de lançamento da extensão do Programa 'RJ Digital para os municípios'. O evento contou com a presença do governador do estado, Cláudio Castro, secretários de estado e de prefeitos de diversas cidades do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital, e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos firmaram uma parceria inédita que permitirá o avanço no objetivo de tornar o estado do Rio 100% digital. A iniciativa aumenta a eficiência dos serviços públicos, gera economicidade, transparência e proporciona mais qualidade no atendimento ao cidadão.

O programa estadual ‘RJ Digital para os municípios’, idealizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital, tem o objetivo de desburocratizar e digitalizar a prestação de serviços de todas as secretarias e órgãos públicos. A ideia é que os cidadãos tenham acesso de forma mais simplificada aos inúmeros serviços digitais oferecidos pelo Município, pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal, por meio da Rede Gov.br. A adesão não envolve transferência de recursos, sendo totalmente gratuita.

A primeira fase do programa aos municípios será voltada para a compreensão da maturidade digital das cidades, capacitações e apoio para a elaboração das respectivas estratégias de governo digital. Tendo em vista os diferentes níveis de maturidade, serão criadas jornadas específicas para atender as diferentes demandas.