Dupla Sertaneja sobe ao palco no dia 1º de março em show gratuito - Divulgação

Dupla Sertaneja sobe ao palco no dia 1º de março em show gratuitoDivulgação

Publicado 31/01/2024 13:17

O Prefeito de Bom Jardim, Paulo Barros, anunciou a programação especial de 131 anos de Bom Jardim. No dia 1º de março, sobe ao palco na Praça João Almeida, no centro, a dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano. O evento será gratuito e contará também com apresentações de artistas locais.

É a segunda vez consecutiva que o governo contrata um show de grandes nomes da música nacional para comemorar o aniversário da cidade. Em 2023, quem abrilhantou a data foi o cantor Michel Teló.

O aniversário de fundação de Bom Jardim é comemorado dia 5 de março.