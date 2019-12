Estrutura desaba sobre pessoas antes de show de banda infantil

A estrutura de metal armada para um show da banda infantil Mundo Bita cedeu no Parque Shopping Belém, no Pará. De acordo com autoridades do estabelecimento, a armação desabou sobre as pessoas por conta da chuva e dos ventos fortes. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento exato da queda.

Em nota, o Parque Shopping Belém informa que realizou o pronto atendimento às vítimas pouco depois do ocorrido. Conforme a legislação, ambulâncias e agentes do Corpo de Bombeiros estavam presentes no local. O estabelecimento reitera que todas as vistorias necessárias foram realizadas.

Estrutura do show infantil Mundo Bita desabou sobre espectadores no estacionamento do Parque Shopping durante o temporal da tarde. Há feridos. Evento foi cancelado. pic.twitter.com/X6cYBxhYbh — Belém Trânsito (@belemtransito) 14 de dezembro de 2019

A banda infantil Mundo Bita também se pronunciou nas redes sociais. De acordo com o perfil, ninguém ficou ferido com gravidade. “A segurança das famílias é uma grande exigência em todas as nossas apresentações”, diz a publicação. O grupo ainda frisou que a estrutura do show é de responsabilidade do contratante - no caso, o Parque Shopping Belém.