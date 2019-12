São Paulo - Uma criança foi atropelada por um motorista de aplicativo, na manhã deste domingo, na Avenida Miguel Estéfano, na Água Funda, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a polícia, um menino de 8 anos fazia uma caminhada com o pai na calçada do Parque Jardim Botânico, próximo ao Zoológico, quando um motorista de aplicativo dormiu ao volante e perdeu o controle do veículo. O carro subiu na calçada e parou no portão.



Segundo os bombeiros, a criança foi levada para o Hospital do Servidor Público e seu estado de saúde é grave. O caso será registrado na 26º DP (Sacopã).