Viúva de Gugu entra na Justiça para ser inventariante de bens e diz que 'passa por dificuldades'

Rio - Rose Di Matteo, viúva de Gugu Liberato, entrou na Justiça para ser reconhecida como inventariante dos bens deixados pelo apresentador. De acordo com a colunista Monica Bergamo, da "Folha de S. Paulo", Rose afirmou estar passando por "dificuldades de toda natureza" com as filhas uma vez que Gugu era o "provedor" e se responsabilizava por tudo.

O problema é que no testamento deixado por Gugu, Rose não é citada para usufruto e administração dos bens deixados pelo apresentador para os filhos. O apresentador determinou que a inventariante e curadora das adolescentes seja Aparecida Liberato, sua irmã.

De acordo com Rose, o documento foi redigido em 2011, quando ela e Gugu passavam "por uma crise na união". Ela também contou a colunista que entraria na Justiça como para que seja reconhecida a união estável, o que garante a ela a metade dos bens deixados por Gugu.