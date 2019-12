Viúva de Gugu quer ser reconhecida como herdeira: 'Nunca tive outro homem'

Rio - Rose Miriam Souza di Matteo, viúva de Gugu Liberato e mãe de seus três filhos, vai entrar na Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador, que morreu em novembro deste ano. Rose Miriam e Gugu se relacionaram por cerca de duas décadas. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo".

"Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga. Mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar — infelizmente, na condição de viúva. A própria família dele estava cansada de nos ver juntos, há 19 anos. Eu chamava ele de anjo. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu. Nós sempre fomos uma família. Marido e mulher, mãe e pai de três filhos. Só isso. É tão óbvio. Tenho inúmeras provas disso. Fotografias em casa, em viagens. Roupas dele em casa", disse Rose Miriam à colunista.

Gugu, os filhos e a esposa - Arquivo Pessoal

Gugu nomeou como inventariante e curadora dos filhos menores a sua própria irmã, Aparecida Liberato "por reconhecê-la apta e capaz de levar a bom termo a liquidação do testamento e de sua expressa vontade".

De acordo com nota enviada por Aparecida, advogados têm procurado Rose para representá-la "ocultando o fato de que uma eventual disputa seria dela, Rose, contra seus filhos, reconhecidos herdeiros".

Apesar de morar em casas separadas, Rose garante que eles sempre foram uma família. "O Gugu sempre morou na Aldeia [da Serra, em SP], na casa dele. E eu na minha [em Alphaville]. Mas nós sempre fomos uma família. A gente sempre se amou. Sempre fomos pai e mãe dos mesmos filhos, íntimos um do outro. O fato de ele morar em uma casa e eu na outra não significa nada, mesmo porque o Gugu gostava de silêncio, entendeu? E ele continuava a vida dele, no escritório dele, na casa dele, no cantinho dele", disse.

A viúva de Gugu também falou sobre a morte do apresentador. "O Gugu morreu na nossa casa. As crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico. Ele faleceu nos meus braços praticamente", disse. "Já está tudo no nome dos filhos. Como o Gugu queria. Não quero nada para mim. É tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter.", completou.

Em nota, a assessoria de Gugu Liberato afirmou que "deixou testamento, onde expressa suas últimas vontades e dispõe dos seus bens moveis, imóveis, materiais e imateriais, contemplando seus familiares e principalmente, em quase sua totalidade os seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia".