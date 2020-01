A filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho, que não fala com o pai desde o ano de 2017, prepara um dossiê contra o pai para apresentar na CPMI das Fake News. As informações são da coluna de Guilherme Amado, da Revista Época.



Segundo a repórter Naomi Matsui, Heloísa se prepara para ir até a CPMI com um compilado das fake news já contadas por ele nas redes sociais.

A convocação de Heloísa foi requisitada pelo deputado Alexandre Frota (PSDB), mas ainda não foi votada pela comissão. A mulher de 50 anos é filha mais velha de Olavo. Ela tem ação judicial contra o pai e já fez uma série de denúncias sobre ele.