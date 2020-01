Fortaleza - Três adolescentes ficaram feridos depois que uma dupla armada e com capacetes invadiu a quadra de uma escola particular e deixou três adolescentes feridos no Bairro José Walter, em Fortaleza. A ação foi registrada por uma câmera de segurança por volta das 19h30 de quarta-feira. O ataque aconteceu durante uma partida de futebol.



Um grupo que estava assistindo a partida corre após um primeiro disparo. Em seguida, é possível ver a dupla invadindo a quadra e atirando na direção de um jovem, que tenta correr e é perseguida.

Foram atingidos um adolescente de 15 anos e outro de 17, que seria o alvo do ataque, e uma adolescente de 14 anos.

Os autores dos disparos fugiram.



As vítimas foram socorridas por populares ao Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter. Depois, os rapazes feridos foram transferidos em duas ambulâncias do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.







Confira o vídeo: