Guarda do parque Celso Daniel morre após ser agredido por pedir para grupo parar de fumar

São Paulo - Um Guarda Civil Municipal de 56 anos morreu após ser agredido no parque Celso Daniel, na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira. O homem, que não teve identidade revelada, foi chamado por um grupo de pais que estava incomodado com a fumaça do narguilé de jovens que estavam perto da área infantil no local.



Segundo a GCM, o funcionário do parque foi, na companhia de um colega de profissão, pedir que o grupo parasse de fumar no local. Uma confusão teria sido iniciada e o homem, que tem 33 anos de profissão, foi golpeado por um dos jovens com socos no peito e perdeu a consciência.

Ele foi socorrido para o Centro Hospitalar de Santo André, mas teve três paradas cardíacas, não resistiu e morreu. O velório da vítimaserá realizado nesta quinta-feira. Não há informações sobre a identidade do suspeito da agressão.