Jovem morre afogada após tirar selfie em cachoeira

No último domingo, Maria Fernanda Fagundes Sobrinho, de 19 anos, morreu após se afogar na cachoeira da Capelinha, em Cajati, São Paulo. A jovem estava indo embora, mas decidiu voltar para tirar uma selfie com uma amiga quando as duas foram atingidas por uma correnteza.Segundo a Fundação Florestal, responsável pela gestão do Parque Estadual do Rio Turvo, Maria era natural de Curitiba e estava com um grupo de 15 pessoas entre amigos e familiares.O grupo notou que as meninas estavam demorando e voltaram para ver se algo tinha acontecido. Um dos amigos viu Maria se afogando e conseguiu resgatá-la, mas a jovem desapareceu no rio e só foi encontrada à noite pelo Corpo de Bombeiros.