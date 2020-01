Alvim diz que cópia de discurso de Goebbels foi coincidência, mas que 'frase em si é perfeita'

Alvim disse na manhã desta sexta-feira que a reprodução do discurso foi uma coincidência, mas que "a frase em si é perfeita". O vídeo em questão é um anúncio do Prêmio Nacional das Artes, lançado horas antes em live com a participação do presidente Bolsonaro. Além dos trechos do pronunciamento, a estética e a trilha sonora escolhida também fez personalidades compararem a divulgação à propaganda nazista. A música de fundo, da ópera "Lohengrin", é uma obra que Hitler declarou ter sido decisiva em sua vida.

A semelhança com o líder nazista provocou reações na internet. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que Alvim deveria ser afastado imediatamente do governo. O escritor e ideólogo bolsonarista Olavo de Carvalho disse que o secretário "pode não estar bem da cabeça".

Confira posicionamento completo:

UM BREVE ESCLARECIMENTO SOBRE MEU DISCURSO:



o que a esquerda está fazendo é uma falácia de associação remota:

com uma coincidência retórica em UMA frase sobre nacionalismo em arte, estão tentando desacreditar todo o PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES, que vai redefinir a Cultura brasileira...

é típico dessa corja.

repito: foi apenas uma frase do meu discurso na qual havia uma coincidência retórica.

eu não citei ninguém.

e o trecho fala de uma arte heróica e profundamente vinculada às aspirações do povo brasileiro.

não há nada de errado com a frase.

todo o discurso foi baseado num ideal nacionalista para a Arte brasileira, e houve uma coincidência com UMA frase de um discurso de Goebbles...

não o citei e JAMAIS o faria.

foi, como eu disse, uma coincidência retórica.

mas a frase em si é perfeita:

heroísmo e aspirações do povo

é o que queremos ver

na Arte nacional.