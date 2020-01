Governo convida Regina Duarte para Secretaria de Cultura

São Paulo - A atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a Secretaria Nacional de Cultura, após a demissão de Roberto Alvim, de acordo com informações da Folha de S.Paulo.



Segundo a reportagem, Regina prometeu que dará uma resposta até este sábado (18). Ela já havia sido convidada anteriormente para o mesmo cargo, mas recusou. Desta vez, no entanto, o assédio a ela aumentou. A atriz chegou a dizer a interlocutores que ficou animada com o convite, mas ainda tem dúvidas sobre assumir o posto.

Regina Duarte é uma das mais famosas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro e já elogiou a política do governo no setor. Procurada nesta sexta-feira, ela não retornou os contatos até a publicação da notícia.