Influenciadora dá discas para fugir do circuito tradicional em Portugal

Apesar de ser um país pequeno, Portugal é muito mais que o circuito tradicional Lisboa-Porto, com eventuais esticadas a Coimbra, Braga, Guimarães e Évora. Pati Lemos, influenciadora digital que coleciona mais de 125 mil seguidores em seu Instagram 'Vou mudar para Portugal', além de atuar como especialista em relocation e mercado imobiliário, dá cinco dicas imperdíveis para você que quer fugir do burburinho dos turistas e captar a essência de Portugal.

Piódão

Piódão é uma aldeia praticamente isolada, no meio da Serra do Açor, cuja principal característica são suas casinhas construídas com um tipo de rocha, o xisto. “É uma verdadeira viagem no tempo, parecem um cenário de filme todas as casinhas, umas grudadas às outras”, diz Pati. Piódão é também conhecida como a 'cidade-presépio', devido à disposição de suas casinhas. À noite, iluminadas, percebe-se bem o que isso significa. Piódão fica a 300km de Lisboa e 200km do Porto.

Costa Vicentina

Esqueça por um momento as praias do Algarve, ao sul de Portugal, lotadas de turistas ingleses no verão. Não muito longe, no lado sudoeste do litoral, voltadas para o Atlântico estão praias de uma beleza ainda selvagem. Trata-se da Costa Vicentina, ou Costa Alentejana. “Alugue um motorhome e se jogue”, aconselha Pati Lemos. “Se você gosta de explorar praias desertas, sem quase nenhuma infraestrutura, esse é o seu lugar!”

Monsaraz

Monsaraz é uma aldeia dentro da muralha, nos confins do Alentejo, quase na Espanha. A proximidade com o outro país ibérico justifica a necessidade da proteção ainda nos tempos medievais. “O interessante é como o passado ficou de fato preservado em Monsaraz”, pondera Pati Lemos. Ao lado de Monsaraz, acredite, tem uma fantástica praia fluvial. “Se você for à região no escaldante verão alentejano, não deixe de aproveitar a praia e as atrações do maior lago artificial da Europa”, indica Pati. De Lisboa, são apenas 180km.

Foz do Arelho

Muita gente conhece Óbidos e Caldas da Rainha. Mas é um segredo para poucos a vila de Foz do Arelho, que se situa ao pé da Lagoa de Óbidos, junto ao Oceano Atlântico. “A Foz do Arelho é versátil. Tem praia na orla da Lagoa, onde dá para passear de pedalinho, SUP e canoa. E tem a praia virada para o mar, para quem curte as ondas”, é a dica de Pati Lemos.

Tavira

Tavira é a última cidade a leste no Algarve, colada à fronteira com a Espanha. “Se você quer tomar um banho de mar com águas um pouco mais quentinhas, essa é a melhor opção, porque as águas de todo o litoral português são frias, mesmo no verão”, aconselha Pati Lemos. “A cidade é uma graça”. E se você quiser dar uma esticada até a Espanha, Sevilha está a apenas 170km de Tavira.

Veja fotos destes locais na galeria abaixo: